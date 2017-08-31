31 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, içinde bulunduğu durumu “Bana, açlık grevi ya da intihardan başka bir seçenek bırakmayacaklar mı?” sözleriyle anlattı.
CHP’nin Çanakkale’deki ‘Adalet Kurultayı’nda HDP’nin yeterince görünmemesinin parti içinde ‘eksiklik’ olarak görüldüğü öğrenildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti esnasında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Harrettin Eren adlı üç korumaya daha dava açtı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini gösterdi: “On günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda kalan benim.”
Eski MHP’li vekil Meral Akşener’in liderdiğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yapılmayacağı ve MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in resminin de asılmayacağı öğrenildi.