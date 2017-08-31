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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yazar Aslı Erdoğan: Bana intihardan başka bir seçenek bırakmayacaklar mı?

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, içinde bulunduğu durumu “Bana, açlık grevi ya da intihardan başka bir seçenek bırakmayacaklar mı?” sözleriyle anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...