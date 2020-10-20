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Yaramazlara biraz batar!

30’lu yaşlardaki yolcu uçakta ‘corona’dan öldü

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan bir kadının, Arizona eyaletinde kalkış için pistte bekleyen bir uçakta, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Fotoğraf: www.tripadvisor.com (temsili)

Yetkililer, bu haftaki Covid-19 toplantısında, 25 Temmuz’da, kalkış hazırlığı yapan uçakta hayatını kaybeden 30’lu yaşlardaki kadının ölüm nedeninin ‘corona’ olduğunun birkaç gün önce öğrendiklerini söyledi.

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Adı açıklanmayan, Texas eyaletinin Garland kentinde yaşayan kadın eve dönmek için bindiği uçakta nefes almakta zorlanmaya başladı. Aniden fenalaşınca uçakta oksijen takviyesi yapıldı, ancak kısa süre içinde hayatını kaybetti.

Hangi havayoluyla uçtuğu ve hangi havalimanından kalkan uçağa bindiği açıklanmayan kadının başka sağlık sorunlarının da olduğu belirtilirken, yolcunun uçağa bindiğinde virüs taşıdığını bilip bilmediği de netlik kazanmadı.

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