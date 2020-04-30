300’ü aşkın ‘corona’ vakası olan cezaevinden, tünel kazarak kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kolombiya’nın Villavicencio kentindeki, 314 corona virüsü vakası bulunan bir cezaevindeki yedi mahkum tünel kazıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Geçen haftaki protestolardan bir kare. Bir grup mahkumun elindeki pankartta, “Yaşama hakkı için açlık grevi; bize yardım edin” yazıyor. Fotoğraf: Reuters

1700’ü aşkın mahkumun bulunduğu Villavicencio Cezaevi bir süredir protesto gösterilerine sahne oluyordu. Cezaevinin haddinden fazla kalabalık olmasından ve hijyenik koşullarda yaşamadıklarından yakınan mahkumlar duruma tepki gösteriyordu.

Reklam

Virüsü kapmaktan korkan bir grup mahkumun tünel kazarken yakalandıkları, bir ayaklanma sırasında kullanmayı planladıkları silahların da ele geçirildiği açıklandı. Corona virüsünü kapan 300’ü aşkın kişi arasında cezaevi çalışanlarının da olduğu belirtilirken tünelle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Geçen ay başkent Bogota’daki bir ayaklanmada 20’yi aşkın mahkum hayatını kaybetmişti. Hükümet, risk grubundaki binlerce mahkumun ev hapsine alınacağını açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar çok az sayıda mahkum tahliye edildi.