300 milyon kilometre mesafe kat etti: Japon uzay aracı göktaşına indi

Japonya tarafından güneş sistemindeki hayatın başlangıcına ilişkin ipuçları bulmak üzere uzaya gönderilen Hayabusa 2 adlı uzay aracı, 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu göktaşına indi.

Fotoğraf: Reuters

Hayabusa 2’nin Türkiye saatiyle saat 02.00’de başarılı bir iniş gerçekleştirdiği bildirildi. Uzay aracı geçen haziranda üç buçuk yıl süren bir yolculuktan sonra Ryugu’ya ulaşmıştı.

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Kaynak: Japon Uzay Araştırma Ajansı (İnişin yapıldığı nokta kırmızı okla gösteriliyor.)

Biliminsanlarına göre yaşamın kökeni bulunabilir

‘Güneş Sistemi’nin oluşum döneminden kalma Ryugu göktaşına inişi sırasında yüzeye 5 gramlık bir ‘mermi’ ateşleyen Hayabusa 2, yerden kalkan 10 gramlık tozu haznesine aldı. Tozu incelemeye başlayan uzay aracı ilgili verileri Dünya’ya göndermeye başladı. Ancak daha fazla inceleme için araç topladığı eşantiyonları 2020’de Dünya’ya geri getirmiş olacak.

Kaynak: Japon Uzay Araştırma Ajansı

Ryugu asteroitinin ‘Güneş Sistemi’nin oluştuğu zaman dilimi olan 4,6 milyar yıl öncesinden kalma büyük miktarda organik materyal ve su molekülleri barındırdığı düşünülüyor. Bu tip asteroitlerin yaşamı Dünya gibi gezegenlere getirmiş olabileceği sanılıyor.

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Uzayda gerçekleştirilen tüm görevin Japonya’ya maliyeti yaklaşık 270 milyon dolar ( yaklaşık bir milyar 400 milyon lira). Hayabusa-2 asteroide iki kez daha iniş yapacak ve her inişinde altında kalan yüzeyi tahrip ederek parça toplayacak..



