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Yaramazlara biraz batar!

300 liralık kabloyu çaldı; 350 haneyi dört saat elektriksiz bıraktı

Batman’da bir hırsızın trafodaki 300 liralık kabloyu çalması, mahalledeki 350 aboneyi dört saat boyunca enerjisiz bıraktı. 

Fotoğraf: DHA

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, kent merkezindeki Belde Mahallesi’nde bulunan elektrik trafosuna giren hırsız kabloyu çaldıktan sonra trafodan gelen sinyal üzerine bölgeye gitti. Trafo ile dağıtım panosu arasında kullanılan yaklaşık 30 metre kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Dört saatlik çalışmanın ardından, kablolar yenilenerek mahalleye enerji verildi.

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Batman genelinde son ki ayda trafolarda 12 hırsızlık vakasının yaşandığını anlatan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus şöyle konuştu: “Hırsızlık olaylarının Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallelerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız hırsızlar kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur.”

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