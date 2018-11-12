300 bin liralık Çocuk Fonu’na başvuru için yarın son gün

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) çocukların ve gençlerin ihtiyaç ve hakları üzerine yaptığı çalışmaları desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Çocuk Fonu başvuruları için son gün yarın.

Bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçen fonla çocuklara dair işler yapan STK’ların desteklenmesi planlanıyor. Bu dönem için öngörülen meblağ ise 300 bin lira.

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Geçen yıl 530 bağışçının oluşturduğu fonla birlikte altı STK’ya toplam 201 bin 725 liralık hibe desteği sağlanmıştı.

Başvuru vakfın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.