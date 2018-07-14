İçişleri Bakanlığı’nın yakalanmasına yardım edecek kişiye 300 bin lira para ödülü verileceğini açıkladığı Grup Yorum’un iki üyesi Selma ve İnan Altın çifti, Fransa’ya iltica etti.

Euronews’ten Beraat Gökkuş’a konuşan Altın çifti, Fransa’ya neden ve ne zaman iltica ettikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri bugün Paris’te düzenleyecekleri basın toplantısıyla duyuracaklarını söyledi.

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2017’den bu yana ‘kaçak’ durumundaki sanatçıların adı, ‘DHKP-C’ye üye oldukları’ iddiasıyla ‘terörden arananlar listesi’nde bulunuyordu.

İçişleri Bakanlığı, çiftin yakalanmasına yardım edecek kişilere 300 bin lira para ödülü verileceğini açıklamıştı.

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18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi şu an Türkiye’de hapiste. Altın çiftiyle birlikte grubun altı üyesiyse aranıyor. Bir Grup Yorum üyesi ise bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.