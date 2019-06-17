Diken

Yaramazlara biraz batar!

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ABD Başkanı Donald Trump, ihtiyaç duyuması halinde Çin’den ithal edilen 300 milyar dolar değerinde ürüne daha ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

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Eyfel’in gölgesinde tokalaşan eller: Amaç göçmenlere destek

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin ‘eteklerine’ çimlere spreyle çizilmiş bir sanat eseri yerleştirildi. ‘Saype’ olarak tanınan Guillaume Legros, kulenin önündeki Champ de Mars Parkı’nın zeminine tokalaşmış iki el çizdi. Amacı, Akdeniz’de boğulma tehlikesini göze alarak yola çıkan göçmenlere dikkat çekmek!

‘Ciddiye almayın’…demek yetmez

Mekan kapalı ama gözünde siyah güneş gözlüğü, yüzünde mutlu bir ifade ve çıplak ayakları usturuplu bir biçimde, bilekten üst üste atılı halde. Unutulmayacaklar listesine hızlı ve kalıcı bir giriş yapan bu kare, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy’a ait.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...