30 yıldır oynadığı numaralarla, aynı günde 1 milyon dolarlık iki loto ikramiyesi kazandı

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan bir adam, aynı gün iki adet 1 milyon dolarlık (6.99 milyon lira) loto ikramiyesi kazandı.

Fotoğraf: Colorado Lottery

45 eyaleti kapsayan ‘Powerball’ adlı lotoyu bir günde iki kez tutturan adamın 30 yıldır aynı numaraları oynadığı belirtildi. Yetkililer, Pueblo kentinde yaşayan ‘talihli’nin 25 Mart’ta, aralarında 1.5 kilometre mesafe olan iki bayide, biri sabah diğeri akşam olmak üzere iki kupon doldurduğunu söyledi.

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Kimliği, ‘Joe. B.’ olarak açıklanan adam ikramiyeleri almak için geçen cuma başvuruda bulundu. Pazartesi günü için randevu verilen Joe.B.’ye parayla ne yapacağı sorulduğunda, “Planlarım var; biraz da eşime bağlı” yanıtını verdi.

Powerball çekilişleri haftada iki kez çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Joe. B.’nin kazandığı ikramiye ‘Jackpot’ olarak adlandırılıyor.

Salgın sürecinde, Colorado’da, 10 bin doların (69 bin 900 lira) üzerindeki ikramiyeler ‘temassız sistem’ kullanılan merkezlerde veriliyor.

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Kazanan numaralar şöyle: 5 – 9 – 27 – 39 – 42 – (16)