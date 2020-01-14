44 yıl boyunca çiftleşerek türü kurtaran kaplumbağa Diego emekli oluyor

Soyu tükenme tehlikesiye karşı karşıya bulunan dev kaplumbağa Diego bir üreme programı kapsamında 800’ün üzerinde yavruya baba olarak gösterdiği üstün başarı sonrası emekli oluyor.

Fotoğraf: Parque Nacional Galapagos/Facebook

Santa Cruz adasında yaşayan 100 yaşın üzerindeki Diego türünün devamının sağlanmasında kilit rol oynadığı açıklandı.

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Diego 1976 yılında üreme programına dahil olduğunda adada ikisi erkek olmak üzere sadece 14 dev kaplumbağa vardı. Günümüzde 2 bine yakın kaplumbağa ev sahipliği yapan parktaki üreme programı amacına ulaştığından yakında sona erecek. Yeni doğan üyelerin yaklaşık yüzde 40’ının babasının Diego olduğu düşünülüyor.

Diego artık elde ettiği başarının haklı gururuyla Galapagos adalarındaki Espanola’ya götürülecek ve emeklilik günlerinin tadını çıkaracak.