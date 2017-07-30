30 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Darbe girişiminin sabahında Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne gitmek isteyen ancak helikopterine izin verilmeyen eski eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün üste görevli askerlerle yaptığı telefon konuşmaları ortaya çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Batı’da IŞİD figürünün yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan figürünün aldığını söyledi.
Isparta’da yeşillik olsun diye diktiği ağacı kesildiği için ağacı sırtlayıp belediye başkanından hesap soran 71 yaşındaki Melahat Peker, “Hele bir gelsinler bostanıma” diyerek, belediyeyi uyardı.
Türkiye’nin ihraç ettiği klorpirifos zehiri içeren gıra ürünleri iade edilince iç pazara sürüldüğü iddia edildi.
Kadınların son dönemde artan taciz ve şiddet olaylarına karşı bir arada ‘Kıyafetime karışma’ dediği günün akşamında Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru bir kadını kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktı.