30 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerine sertifika şartı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirdi.

Fotoğraf: pixabay.com

AA’nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’nin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ bölümünde değişiklik yapıldı.

Reklam

Bakanlık tarafından 1 Temmuz’da yayımlanan genelgede sertifika zorunluluğu 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerine getirilmişti.