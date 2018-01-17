Diken

Yaramazlara biraz batar!

30 milyar

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Ocak 2018 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki bütçe açığı (TL).

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