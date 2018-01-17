Ocak 2018 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki bütçe açığı (TL).
Yaramazlara biraz batar!
Ocak 2018 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki bütçe açığı (TL).
İstanbul’un silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışılan 16/9 kulelerine ilişkin mahkemeden karar çıktı. Mahkeme kulelerin imar planının geçerli olduğuna hükmetti.
ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘ABD’nin YPG’ye desteği’ ve ‘Gülen’in iade edilmemesi’ gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını aktardı.
Bilecik’in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi sala verilmesine tepki gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada üç yıl dokuz ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmeni’ kampanyasına katılan gazetecilerin yargılandığı davada toplam dokuz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.