Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.