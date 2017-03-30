Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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30 Mart 2017

SON HABERLER

Şuncacık için istifaya değmez…

Erdoğan, kendi iddiasının aksi ispatlanırsa istifa edeceğini söylemiş. Şuncacık için değmez. Göklerden gelen bir karar vardır. Allah başımızdan eksik etmesin..

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...