30 Mart 2017

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Şuncacık için istifaya değmez…
Erdoğan, kendi iddiasının aksi ispatlanırsa istifa edeceğini söylemiş. Şuncacık için değmez. Göklerden gelen bir karar vardır. Allah başımızdan eksik etmesin..
‘Olası bir saldırıya mahal vermemek amaçlı’: Akşener’e Ankara’da da izin yok
Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan MHP’li eski vekil Meral Akşener’in yapmak istediği mitinge Isparta’dan sonra Ankara’dan da izin çıkmadı.
HDP’nin referandum şarkısı ‘Bejin Na’ya yasak: Gerekçe anayasaya aykırılığı
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında HDP’nin kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) şarkısına Şırnak’ta yasak geldi.
Darbe girişimi | Yeni KHK’yla 416 kamu çalışanı görevlerine iade edildi
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Başbakan Yıldırım duyurdu: ‘Fırat Kalkanı’ harekatı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’ye yönelik düzenlenen ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sonuçlandığını söyledi.