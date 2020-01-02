’30 kuruş’a yalanlama: 2020’de alışveriş poşetine zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, 25 kuruşluk alışveriş poşetine 2020’de zam yapılmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçen yılın ilk gününden itibaren marketlerde kullanılan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla 25 kuruşluk ücret uygulanmaya başlanmıştı. Bazı gazetelerde poşetin bu yıl zamla 30 kuruşa satılacağı yönünde haber yer almıştı.

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Birpınar, Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında poşete zam yapılmayacağını, 25 kuruşta kalacağını duyurdu.

Bakan yardımcısı, “Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020’de poşete zam yok” ifadelerini kullandı.