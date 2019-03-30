30 il gezen İnce: AKP seçmeninde değişim var, CHP’liler kırgın ama sandığa gidecek

Yerel seçim çalışmaları kapsamında 30 ili ziyaret eden CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Benim gördüğüm şu: Halk 31 Mart yerel seçiminde sandıkta bir ders verecek” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan İnce, yaptığı ziyaretlerde siyasette değişimin başladığını gördüğünü belirterek, “Asıl önemlisi AKP seçmenindeki değişim. Geçmişte AKP’den başka partiye oy vermemekte kararlı seçmenin bu sefer farklı düşüneceğini görüyorum” dedi.

Reklam

Deneyimli siyasetçi, 17 yıldır hep AKP’ye oy verdiğini ama bu sefer ilk kez ‘millet ittifakı’nın adaylarına oy vereceğini söyleyen seçmenler gördüğünü ifade etti.

İnce, 24 Haziran’daki seçimlerden sonra CHP seçmeninde oluşan ‘kırgınlığın’ azaldığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Kırgınlar… Ama bunun bir ülke görevi olduğunu düşünüyorlar ve sandığa gidecekler. Bunu hissediyorum.”

CHP adaylarının İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirleri alabileceğini dile getiren İnce, İstanbul’da da Küçükçekmece, Sancaktepe, Üsküdar ve Esenyurt’un kazanılabileceğini söyledi.