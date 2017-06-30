30 Haziran 2017

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Sigaraya yıl sonuna kadar yok: Alkole zam geliyor
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre alkollü içeceklere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gelirken, sigaraya yıl sonuna kadar zam gelmeyecek.
Açlık grevindeki Gülmen: Kaslarımla birlikte adaletin de eridiğini görüyorum
Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Nuriye Gülmen, kendisini ziyaret eden Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran aracılığıyla mesaj gönderdi: “Kaslarımla birlikte adaletin de erdiğini görüyorum.”
Tükenen ülke: Antidepresan kullanımı beş yılda yüzde 25 arttı
Sağlık Bakanlığı’nın CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın soru önergesine verdiği yanıta göre, 2011-2016 arasında antidepresan kullanımı yüzde 25.6 arttı.
İstanbul’da gözaltına alınan BBC muhabiri sınırdışı edildi
BBC muhabiri Jiyar Gol, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi.
Economist: Türkiye mültecilere bakıyor ama entegre edemiyor
Britanya’nın önde gelen dergilerinden Economist, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere baktığını ancak entegrasyonunu başaramadığını yazdı.