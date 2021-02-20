Diken

Yaramazlara biraz batar!

30 bin nüfuslu Ermenek’te karantina

Karaman’ın Ermenek ilçesinde haftasonu sokağa çıkma yasağına ek olarak dört günlük karantina kararı alındı.

Fotoğraf: DHA

Ermenek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun vaka sayısındaki artış nedeniyle aldığı karar gereği, 22-26 Şubat tarihlerinde ilçeye ve 26 köyüne giriş-çıkış yasaklanacak.

Reklam

İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10:00- 17:00 saatlerinde açık olacak.

Karantina 22 Şubat saat 05:00’te başlayıp 26 Şubat 21:00’de sona erecek.

SON HABERLER

Ataşehir Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile İstanbul’un Ataşehir ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu neden hapse girecek?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21 Şubat 2018’de ‘PKK/KCK propagandası yapma’ suçlamasıyla verdiği iki yıl altı ay hapis cezası kararını oy çokluğuyla onadı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen ceza nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına karşın Gergerlioğlu 1 yıl 10 ay 17 gün cezaevinde kalacak.