30 bin nüfuslu Ermenek’te karantina

Karaman’ın Ermenek ilçesinde haftasonu sokağa çıkma yasağına ek olarak dört günlük karantina kararı alındı.

Fotoğraf: DHA

Ermenek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun vaka sayısındaki artış nedeniyle aldığı karar gereği, 22-26 Şubat tarihlerinde ilçeye ve 26 köyüne giriş-çıkış yasaklanacak.

Reklam

İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10:00- 17:00 saatlerinde açık olacak.

Karantina 22 Şubat saat 05:00’te başlayıp 26 Şubat 21:00’de sona erecek.