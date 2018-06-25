Diken

Yaramazlara biraz batar!

30 bin

 

24 Haziran’daki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlık hakkı kazanmış 30 bin Suriyeli oy kullandı.

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