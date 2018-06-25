24 Haziran’daki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlık hakkı kazanmış 30 bin Suriyeli oy kullandı.
Yaramazlara biraz batar!
24 Haziran’daki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlık hakkı kazanmış 30 bin Suriyeli oy kullandı.
Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu’ndan seçimlere ilişkin ilk mesaj geldi: “Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olmayı sürdüreceğini umuyoruz.”
Operasyon sürerken PKK’lılar taciz ateşi açtı. Saldırıda jandarma uzman çavuş Cevdet Canördek hayatını kaybetti.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini söyledi.