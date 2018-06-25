HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.