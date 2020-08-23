30 Ağustos kutlamalarına ‘kısıtlama’; İçişleri: Yasak değil tedbir

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlama getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Karara ilişkin sosyal medyada dile getirilen tepkiler üzerine açıklama yapan bakanlık, bunun ‘yasak’ değil ‘tedbir’ olduğunu belirtti.

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Açıklamada şöyle dendi: “Benzer uygulamalar 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak etkinliklere getirilen kısıtlama kararı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos’ta 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile bildirildi.

Genelgede kutlama programının kapsamı şöyle belirlendi:

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Çelenk sunma programının, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla asgari düzeyde katılımla yapılacak.

Valilik ve kaymakamlıklarda tebriklerin kabulü programı ve valiliklerce resepsiyon düzenlenmeyecek.

Şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla kısa süreli olarak icra edilecek.

Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Bakanlıktan tepkiler cevap

Bakanlık, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yayımladı:

“1. Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid-19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir.

2. Bu çerçevede Covid-19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.

3. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

4. Koranavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur.

5. Önümüzdeki günlerde 98. yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.

6. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır.”