Isparta’da acemi bir er, İsmailağa Cemaati’nden olduğunu gerekçe göstererek çarşı iznine fes, cübbe ve şalvarla çıkmaya kalktı. Durumu fark eden yarbay, erin o kıyafetle çarşıya çıkmasına izin vermezken; er ve ona izin veren astsubaya soruşturma açıldı.