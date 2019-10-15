KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP çekirdek seçmeninin tarihinde ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştüğünü söyledi.
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Barış Pınarı Harekatı | MSB: Menbiç’te bir silah arkadaşımız şehit oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…
Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.
HDP’li belediye meclis üyesi Saruhan’a gözaltı
Şırnak’ın Silopi belediyesinin HDP’li meclis üyesi Fehime Saruhan, ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çekya ve İtalya da Türkiye’ye silah ihracatını durduruyor
Çekya, Türkiye’ye silah ihracatını durdurduklarını açıklarken, İtalya da Türkiye’ye silah satışını durduran ülkeler arasına katılacağını kaydetti.
‘Asker selamı’ nedeniyle Fransa, UEFA’dan Türkiye’ye ceza vermesini istedi
A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından futbolcuların maç bitiminde asker selamı vermesi üstüne Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep etti.