3 Temmuz’un yıldönümünde Trabzonspor: FETÖ’nün uzantılarıyla kolkola yürüyenler bizi anlayamaz 

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Trabzonspor Kulübü’nün şike iddiaları üzerine 3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmanın altıncı yıldönümüne dair mesajında, ‘yeni bir döneme girildiği’ savunuldu.

‘Temiz futbol isteyenler anlayabilir’

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz süreci için şu ifadeler kullanıldı: “2011, Türk futbolu için bir utançtır! Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz’da gün yüzüne çıkmış; şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır. Dün olduğu gibi bugün de sadece Trabzonspor taraftarı için değil; futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz ‘bir kupadan fazlası’dır! Bu yüzden Trabzonspor’u temiz futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir; Trabzonspor’u “kumpas” dedikleri tapelerle UEFA’ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ’nün yargı uzantılarıyla kolkola yürüyenler değil!”

‘Artık yeni bir döneme giriyoruz’

Trabzonspor’un 2010/11 sezonuyla ilgili bugün FIFA’ya başvuruda bulunacağı hatırlatılan açıklamada “Artık yeni bir döneme giriyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak Türk futbolunun gelişimine ve dahi itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA’ya doğru yola çıktık” dendi.

Ne olmuştu?

Bordo-mavili kulüp, UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF’nin hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.

O dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayan kurulun ret cevabının ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, konuyu CAS’a götürmüştü.

CAS’a yaptığı başvuru reddedilen Trabzonspor, FIFA’ya gitme kararı almıştı.