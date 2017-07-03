3 Temmuz’un yıldönümünde Fenerbahçe: Sabırla beklenen hesap günü yakın

Fenerbahçe’nin şike iddiaları üzerine 3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmanın altıncı yıldönümüne dair mesajında, ‘kumpas’ diye nitelenen süreçte sarı-lacivertli kulübe zarar verenlerden ‘tek tek hesap sorulacağı’ belirtildi.

‘Fenerbahçe’yi en iyi tanımlayan cümle’

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiasının ördüğü ‘çelik duvara’ çarpan ‘FETÖ’nün ilk kez geri çekildiği ve yenildiği savunuldu: “Kimisi işbirlikçi olarak, kimisi beka ve beklenti ile kimisi ise fanatizm ile bu yapıya destek verip onlarla iş tutarken Fenerbahçe taraftarı hep bir ağızdan aynı cümleyi haykırmıştır ‘YIKILMAYAN SON KALE FENERBAHÇE’. Bu slogan, cemaatin ele geçiremediği, Atatürk Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda yönünü tayin eden, her zaman ve her şart altında milletinin emrinde, devletinin yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü en iyi tanımlayan bir anlam içermektedir. Bu şerefli, destansı mücadelemiz bugün tüm kesimler tarafından saygı görmekte, FETÖ/PDY’ye karşı başlatılan mücadelede örnek olarak gösterilmektedir.”

‘Uzantıların peşindeyiz’

Soruşturma konusu olan 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasının ‘Kanımız, canımız pahasına koruyacağımız ve asla vazgeçmeyeceğimiz, paha biçilmeyecek değerde, kutsal bir değerimiz’ diye nitelendiği açıklama şöyle devam etti: “Başkanımız ve yöneticilerimizin özgürlüğünü elinden alan hainlerin yaptıklarını, milyonlarca Fenerbahçe taraftarını üzüntüye boğan düzenin tüm destekçilerini, bu düzenin medya ayağını ve halen daha o dönemki iğrenç düzenin aldığı kararları savunanları unutmayacağız. Bu düşünce ile kumpasın emniyet ayağı ile alakalı olarak başlayan kumpas davasının takipçisiyiz. Yargı mensuplarına karşı başlatılan soruşturmanın sonucunu büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Kumpasın basın, medya ve federasyon uzantılarının peşindeyiz ve bunların peşini asla bırakmayacağız. Fenerbahçe taraftarının sabırla beklediği hesap günü yakındır. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne zarar verenlerden tek tek hesap sorulacak ve ancak en son sorumlu hesap verdiğinde bu hesap kapanacaktır.”

‘Kupa palavralarıyla taraftarı kandırmayın’

Süper Lig 2010/11 sezonunda şike yapıldığı iddiasıyla son olarak FIFA’ya başvuruda bulunan Trabzonspor’un başkan ve yöneticilerine isim vermeden ‘yargı kararlarını benimsemeleri’ çağrısı yapılan sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu ifadelerle son buldu: “Zira sırf kendi dar tabanlarına ve taraftarlarına mesaj vermek adına FETÖ ve illegal yapı mensuplarının kararlarını kendilerine kıble edinmiş bu şahıslar, bu sürece ilişkin tüm söylemleri ile alenen suç işlemektedirler. Onlara yegane tavsiyemiz, kendilerini konuşmak zorunda hissettiklerinde, yöneticisi oldukları kendi takımlarının sportif performansı ve sportif gelecekleri ile ilgili konuşmaları, kupa palavralarını kullanarak taraftarlarını kandırmamaları, demokratik hukuk devletinin bireyleri olarak sorumlu bir şekilde hareket etmeleridir. Fenerbahçe Spor Kulübü tüm varlığı ile ayaktadır. FETÖ/PDY’ye geçit vermediği gibi onun yandaşı ve savunucularına da geçit vermeyecektir. Gün, Fenerbahçe için hesap sorma vaktidir.”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe’nin şike yaptığı gerekçesiyle kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkında 2011 yılında soruşturma başlatıldı. 2 Temmuz 2012 tarihinde sonuçlanan dava sonucundaysa Yıldırım hapis cezası aldı, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylandı.

Ancak savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istedi. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etti.

Mahkeme kabul gerekçesi olarak 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan ‘yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa’ maddesi değişikliğini göstermişti.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuş oldu.

13 Ocak 2015 tarihindeki duruşmada bu altı sanık ve Yargıtay tarafından cezası bozulup yeniden yargılananan sanıkların dosyaları birleştirilmiş 37 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 9 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraat ederken, 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.