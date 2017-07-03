3 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, referandum sonrası gündemden düşmeyen kabine değişikliği için “Eli kulağında” dedi.
Tek haneye bir türlü indirilemeyen enflasyon, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.27 gerileyerek yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.
Son yazısını yayımlamayan Star gazetesinden ayrılan İslamcı kanadın yakından tanıdığı yazar Lütfü Oflaz, muhalif yazılarının gazetede rahatsızlık yarattığını belirterek, “Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum. İktidarın bütün unsurları bilir ki Lütfü Oflaz vicdanlı bir adamdır” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün Türkiye içinde hareket etme ihtimalinin ‘çok zayıf’ bulduğunu savundu ve ekledi: “Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir.”