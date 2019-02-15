Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyon 981 bin

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre işsiz sayısı 2018 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu.

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