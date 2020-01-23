Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyon 872 bin 211

Kayıtlı işsiz sayısı aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 3.8 düşüşle 3 milyon 872 bin 211 kişiye geriledi.

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Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]

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