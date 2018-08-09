Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini, 1 milyar 350 milyon lira para ödendiğini belirtti.
Yaramazlara biraz batar!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini, 1 milyar 350 milyon lira para ödendiğini belirtti.
Kurultay gündemindeki CHP’de imzalarını geri çeken üç vekilden Özkan Yalım, partiden bir ‘can yoldaşı’nı kıramamış.
Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği açıklandı.
İYİ Parti’den istifa eden deneyimli siyasetçi Yusuf Halaçoğlu, partinin yerel seçimde ‘sıfır çekebileceğini’ söyledi.
CHP’de kurultay isteyen muhalif kesim, 248 imza toplayarak partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı.
Erzincan’daki yağmur nedeniyle meydana gelene heyelan, Erzincan-Sivas demiryolunu kapattı.