Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyon 780 bin

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini, 1 milyar 350 milyon lira para ödendiğini belirtti.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...