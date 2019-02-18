İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.
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Uzmanlar: Mart toplantısında faiz indirimi ‘felaket’ olur
Uzmanlar Merkez Bankası’nın martta faiz indirimine gitmesinin piyasalar açısından bir ‘felaket’ olabileceği ve faiz indirimlerinin en erken haziran toplantısında başlayacağı görüşünde.
ABD’den DSG’ye gözdağı: Esad’la işbirliğine gidilirse ortaklığımız biter
Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera, Şam yönetimiyle işbirliğine gitmesi halinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımın kesileceğini duyurdu.
Esad’dan Erdoğan’a: ABD’nin küçük uşağı
15 ay aradan sonra ilk kez halka hitap eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘ABD’nin küçük uşağı’ olarak niteledi. 2011’de ‘Arap Baharı’nın etkisi Suriye’ye ulaşmış, Türkiye’den Esad yönetimine reform yapması çağrıları gelmişti. Ancak Şam yönetimi muhalefeti şidddetle bastırmıştı. Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 15 Ağustos 2011’de “Artık Suriye ile konuşulacak bir şey kalmamıştır” demiş ve […]
BM’nin yasa tasarısı mangacıları kızdırdı
Birleşmiş Milletler’in çocuk pornografisi ve çocuk istismarıyla mücadele için sunduğu bir yasa önerisi çocukların animasyon ve çizgi filmlerde yer almasının bile gerçek hayatta çocuk istismarını teşvik ettiğinin öne sürülmesi mangacıları kızdırdı.
Peter Pan kuşağından yeni sosyalizm talebi
Yeni dünyanın ekonomisini ve siyasetini onların vicdanlarına ve zekalarına bırakmak hiç de fena fikir değil.