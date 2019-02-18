Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyon 644 bin 342

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

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Esad’dan Erdoğan’a: ABD’nin küçük uşağı

15 ay aradan sonra ilk kez halka hitap eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘ABD’nin küçük uşağı’ olarak niteledi. 2011’de ‘Arap Baharı’nın etkisi Suriye’ye ulaşmış, Türkiye’den Esad yönetimine reform yapması çağrıları gelmişti. Ancak Şam yönetimi muhalefeti şidddetle bastırmıştı. Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 15 Ağustos 2011’de “Artık Suriye ile konuşulacak bir şey kalmamıştır” demiş ve […]

BM’nin yasa tasarısı mangacıları kızdırdı

Birleşmiş Milletler’in çocuk pornografisi ve çocuk istismarıyla mücadele için sunduğu bir yasa önerisi çocukların animasyon ve çizgi filmlerde yer almasının bile gerçek hayatta çocuk istismarını teşvik ettiğinin öne sürülmesi mangacıları kızdırdı.

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