3 milyon 537 bin

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin artarak 3 milyon 537 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2017’ye göre yüzde 0.1 artışla yüzde 11 olarak kaydedildi. 2018’de her beş gençten biri işsizdi.
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