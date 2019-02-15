Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyon 429 bin 294

Yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) geçen sene 3 milyon 429 bin 294 kişi başvurdu.

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