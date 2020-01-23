Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyom

İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini ilan etti.

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Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...