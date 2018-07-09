Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 milyar

 

Avrupa Birliği sığınmacılara yardım etmesi için Türkiye’ye taahhüt edilen 3 milyar avroluk desteğin tamamının verilmesini onayladı.

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