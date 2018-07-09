Avrupa Birliği sığınmacılara yardım etmesi için Türkiye’ye taahhüt edilen 3 milyar avroluk desteğin tamamının verilmesini onayladı.
Yaramazlara biraz batar!
Avrupa Birliği sığınmacılara yardım etmesi için Türkiye’ye taahhüt edilen 3 milyar avroluk desteğin tamamının verilmesini onayladı.
İki farklı gözaltının tek soruşturma üzerinden yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.
Tekirdağ’daki tren kazasının ardından iki makinist gözaltına alındı.
Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.
Bugün Meclis’te yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Beştepe’deki sarayda tören gerçekleştirilecek. Mehter marşlarıyla karşılanacak Erdoğan’ın törenine 10 bin kişi katılacak, 101 pare top atışı yapılacak.