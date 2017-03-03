3 Mart 2017

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanıp ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen modacı Barbaros Şansal, tutuklu kaldığı süre boyunca kötü muameleye maruz kaldığını ve zehirlenme korkusu yaşadığını söyledi.