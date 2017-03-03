3 Mart 2017

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Atatürk Havalimanı saldırganı İstanbul’da ‘eğitim’ almış
Geçen yıl Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı düzenleyen saldırganın İstanbul’da militan eğitimi aldığı ortaya çıktı.
Gezi’nin ‘palalı’ saldırganı işadamını tehditten tutuklandı
Gezi Parkı eylemleri sürecinde Taksim Talimhane’de göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi, Libyalı bir işadamını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kılıçdaroğlu’na göre medyaya siyasi baskı var: Ciddi bir sivil dikta rejimi uygulanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL’de referanduma gidilmesinin adil olmadığını belirterek, Türkiye’de şu anda ciddi bir ‘sivil dikta’ rejimi uygulandığını söyledi.
Modacı Barbaros Şansal: Tutuklanan siz değilsiniz, dışarıdaki hayatınız tutuklanıyor
Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanıp ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen modacı Barbaros Şansal, tutuklu kaldığı süre boyunca kötü muameleye maruz kaldığını ve zehirlenme korkusu yaşadığını söyledi.
IŞİD, Ankara’da ‘eğitim’ amaçlı okul açıp çocuklara karne dağıtmış
IŞİD’in, İstanbul’un ardından Ankara’da da farklı noktalarda militan yetiştirmek amacıyla ‘okul’ açtığı ortaya çıktı.