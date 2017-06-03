3 Haziran 2017

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OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Başvuruları almaya temmuzda başlayacak
Ocak ayında kurulan ancak fiiili işlemleri yaz aylarına bırakılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun temmuz ayında başvuruları almaya başlayacağı kaydedildi.
Darbe girişimi | Başbakanlık yüksek müşaviri ve eşi gözaltına alındı
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Gazeteci Oğuz Güven: Darbe girişimi başarılı olsaydı yine biz tutuklanacaktık
Silivri Cezaevi’nde 19 gündür tutuklu bulunan cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, “Darbe girişimi başarılı olsaydı yine karşı çıktığımız, muhalif olduğumuz için biz tutuklanacaktık!” dedi.
‘Adrese teslim gibi’: AKP’li belediyeden Albayraklara 100 milyon liralık ihale
Şahinbey Belediyesi’nin ‘nokta atışı açtığı’ temizlik hizmeti alım ihalesini Albayraklar Holding kazandı.
Kulis: Erdoğan kabine değişikliğinin anahtarını ekonomide görüyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanlığını üstlenmesinin ardından beklenen kabine değişikliğini geciktiren konunun, ‘ekonomi yönetimi’ olduğu ileri sürüldü.