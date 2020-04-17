3 bine yakın şişe kolonya biriktirdi; salgın nedeniyle dağıtıyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde oturan 88 yaşındaki Necmi Hopaç, 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evinin bir odasını kolonyalara ayıran Hopaç, salgın süresince el hijyeni için falzasıyla ihtiyaç duyulduğu için kolonyalarını dağıtmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını anlatan Hopaç şunları söyledi: “Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Salgın nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı corona virüsü nedeniyle hediye edip, dağıttım.”

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Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç şöyle devam etti: “Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben.”

Necmi Hopaç’ın oğlu Cihan Hopaç ise “Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babam da arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu” ifadelerini kullandı.