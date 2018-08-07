Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 bin 960

 

Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...