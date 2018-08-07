Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.
Kurultay gündemindeki CHP’de Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım’ın önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.
ÖSYM’nin 31 Temmuz’da sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili ayrıntılı değerlendirme raporu ‘kara tablo’yu ortaya koydu.
Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili “Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.
Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.
Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.