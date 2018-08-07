Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.