3 bin 944 liralık doğalgaz faturası kesilen emekli polis: Hayatımın şokunu yaşadım

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal’ın evine, 3 bin 944 lira tutarında doğal gaz faturası yollandı. Faturaya itiraz eden Baykal’a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi.

Fotoğraf: DHA

Turgutlu’nun Altay Mahallesi’nde yaşayan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, iki aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Baykal şöyle devam etti: ‘‘Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğal gaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğal gaz faturası 3 bin 944 Türk lirası. Bir evde bu şekilde doğal gaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm.”

Gün içinde doğal gaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, ”Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.