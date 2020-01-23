Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 bin 926

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘FETÖ’ye yönelik soruşturmalarda, 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildiğini bildirdi. Açıklamada, görevdeki hakim ve savcılar hakkında yapılan ‘FETÖ’ ihbarlarının da ‘titizlikle incelendiği’ kaydedildi.

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