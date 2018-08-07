Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 bin 76

 

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre, bu yılın ilk dört ayında ulusal ve yerel basında çıkan yazı ve haberlerde 76 grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi yapıldı.

 

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Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.

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