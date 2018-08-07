Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre, bu yılın ilk dört ayında ulusal ve yerel basında çıkan yazı ve haberlerde 76 grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi yapıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre, bu yılın ilk dört ayında ulusal ve yerel basında çıkan yazı ve haberlerde 76 grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi yapıldı.
Dünyanın en büyük lüks segment otomobil ve ağır vasıta araç üreticisi Alman Mercedes firması ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya bugün itibarıyla koymasının ardından bu ülkedeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.
Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.
Kayseri’de 2 Ağustos’ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin, kardeşi dahil yedi kişinin katili olup 2017’nin şubat ayında cezaevinden tahliye edilen ‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar’ın öldürdüğü belirlendi.
‘Yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konurken yurt dışına çıkışına yasak getirildi.
Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.