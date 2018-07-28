Kararnameyle 3019’u adli 301’i idari 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Yaramazlara biraz batar!
ABD Başkanı Donald Trump’ın gayrıresmi Evanjelist danışmanlarından Johnnie Moore’un, pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye turizmini ve Türk Hava Yolları’nı (THY) boykot etme çarısında bulunacağı öne sürüldü. Gazete Duvar’ın ABD merkezli haber sitesi NPR’dan alıntıladığına göre Brunson’ın ev hapsine çıkarılarak serbest bırakılmaması nedeniyle Evanjelist Hristiyanların Türkiye’ye karşı harekete geçeceği öne sürüldü. Trump’ın gayrıresmi […]
AKP’nin zorunlu askerlik süresinin kısa dönem-uzun dönem ayrımı olmadan herkesin dokuz ay askerlik yapacağı, ilk üç aylık askerlikten sonra isteyenin ücret vererek terhis olabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.
Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın pastör Andrew Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırımla tehdidinin askeri ilişkileri etkilemeyeceğini söylediğini bildiridi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını belirterek, “Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak” dedi.
Vergi yapılandırmada başvuru süresinin haftaya salı bitecek olması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak.