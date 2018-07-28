Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 bin 320

 

Kararnameyle 3019’u adli 301’i idari  3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Evanjelistlerden Brunson boykotu: Hedef Türkiye turizmi ve THY

  ABD Başkanı Donald Trump’ın gayrıresmi Evanjelist danışmanlarından Johnnie Moore’un, pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye turizmini ve Türk Hava Yolları’nı (THY) boykot etme çarısında bulunacağı öne sürüldü. Gazete Duvar’ın ABD merkezli haber sitesi NPR’dan alıntıladığına göre Brunson’ın ev hapsine çıkarılarak serbest bırakılmaması nedeniyle Evanjelist Hristiyanların Türkiye’ye karşı harekete geçeceği öne sürüldü. Trump’ın gayrıresmi […]

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