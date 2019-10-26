3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı

Adana’da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 28 yaşındaki Yazgül C. tutuklandı.
Yazgül C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki bir eve yapılan baskın sonucu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yazgül C. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.