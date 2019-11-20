Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu eylül ayında 3.5 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolara geriledi. Bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri ise toplam 54.2 milyar dolar.
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Çocuklara cinsel istismar davalarında suç sayısı son 14 senede 14 bin arttı
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Adalet Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre 18 bin 290 suçtan çocuklara cinsel istismar davası açılırken, her 1000 çocuktan 16’sının suça sürüklendiği kaydedildi. Toplam nüfus oranı içinde çocuk nüfusu ise giderek azalıyor.
‘Vergi rekortmenleri’ açıklandı: İlk ikisi gizli, üçüncü sırada Koç var
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılında beyan edilen gelir vergilerini açıkladı. Kişi bazında en çok vergi veren isim açıklanmazken, Merkez Bankası 10.5 milyar lirayla kurum bazında ilk sırada yer aldı.
Pentagon: IŞİD yeniden örgütleniyor, ‘uyuyan hücreler’ aktif hale geliyor
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir raporuna göre IŞİD, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilişi ve Türkiye’nin askeri harekatı ardından yeniden örgütleniyor.
Erdoğan, grup başkan vekilini savundu: Hukukunu korumak görevimiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda, eski başbakan Bülent Ecevit nedeniyle çıkan tartışmada, CHP’li Engin Özkoç’un Meclis başkanına, AKP Grup Başkan vekili Özlem Zengin için, “Hanımefendiye haddini bildirin” demesini eleştirdi. Erdoğan, “Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz” dedi.
Şule Çet davasında savcı müebbet istedi
Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada, savcı, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma’ suçlarından müebbet, diğer sanık Berk Akand’ın ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada Çet’in erkek arkadaşı tanık olarak dinlendi.