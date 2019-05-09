Diken

Yaramazlara biraz batar!

3

Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesinin İstanbul’da 350 gram olarak 3 liradan, Ankara’da ise 300 gram olarak 2.5 liradan satılacağını açıkladı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...