Diken

Yaramazlara biraz batar!

3.3 milyar

Bakanlık ve kurumlara geçen sene yedek ödeneklerden yapılan aktarımlar da 3.3 milyar liraya ulaştı.

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