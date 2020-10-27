2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma, 500 kilo ağırlığındaki bomba imha edildi

Almanya’nın Köln kentinde bulunan, 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba imha edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın kent belediyesinin açıklamasından aktardığına göre şehrin yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Ehrenfeld’de bulunan 500 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında aralarında Türklerin de bulunduğu 13 bin kişi tahliye edildi.

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Tahliye edilenler arasında Covid-19 nedeniyle karantina altındaki 65 kişinin de olduğu belirtildi.

Bölgeden tahliye edilenler için Bundesliga takımlarından FC Köln’ün maçlarını oynadığı RheinEnergie Stadyumu’nda bir irtibat noktası kuruldu.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha edildi.

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Almanya’da bazı yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.