2’nci Dünya Savaşı sırasında düşürülen tahliye bileziği metal dedektörle bulundu

Britanya’da, 2’nci Dünya Savaşı sırasında, güvenli bir yerde olması için annesiyle Bristol’dan anneanne ve dedesinin yanına giden bebeğin kaybettiği tahliye bileziği metal dedektörle arama yapan biri tarafından bulundu.

Fotoğraf: Marcus Miller

Anne Crouch, 1940’ta, anneannesi ve dedesinin Cheyney’deki çiftliğine doğru annesiyle yola çıkarken üzerinde kimlik bilgilerinin yer aldığı gümüş tahliye bileziği bileğine takıldı.

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Bugün 82 yaşında olan, evlendikten sonraki soyadıyla Anne Miles, bileziği Bath yakınlarında düşürdü.

İki yaşındayken çiftliğe giden ve dört yaşındayken eve dönen Miles’ın bileziğini, altı ay önce metal dedektörle arama yapan Marcus Miller buldu.

BBC Radio Bristol, yayınlarında ve Facebook sayfasında duyuru yaptı. Bileziğin fotoğrafını gören kuzeni, Miles’a mesaj atarak, “Bu senin olmalı” yazdı.

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Bileziğin kendisinin olduğunu doğrulayan Miles, ona kavuşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Miles şöyle konuştu: “Bay Miller’a nasıl teşekkür edebirim bilmiyorum. O bilezikte iyi ve kötü anılar var. Bileğime takıldığını ve ‘Bunu kaybetmez herhalde, bu sayede kimliği bilinir’ dediklerini hatırlıyorum. Keşke annem ve babam hayatta olsaydı ve görseydi.”

Miles, birkaç gün içinde bileziği teslim alacağını söyledi.