2I/Borisov: Yeni bir yıldızlararası misafir

12 Ekim tarihinde Hubble Teleskobu tarafından güneş sistemine giren yeni bir kuyruklu yıldız görüntülendi. Yıldızın 7 saatlik hızlandırılmış görüntüsünü NASA kendi internet sitesinden yayınladı.

Fotoğraf ve Gif: NASA

Bu yeni ziyaretçi, 2017 yılında görüntülenen Oumuamua kuyruklu yıldızından sonra Güneş Sistemi’ni ziyaret eden ikinci gök cismi. Dünyaya uzaklığı 420 km. olan cismin 2020’nin ortalarında Güneş Sistemi’nden çıkması bekleniyor.

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Independent Türkçe’nin haberine göre NASA uzmanlarının “Bir kuyruklu yıldızın bugüne dek alınan en net görüntüsü” olarak açıkladığı kuyruklu yıldızın 7 Aralık’ta Güneş’e en yakın konumunu alması bekleniyor. 2I/Borisov isimli yıldızın çekirdeğinin yoğun bir toz bulutu ve mavi bir gaz tabakasıyla çevrelendiği de görüntülendi.

Kırımlı amatör astronom Gennadi Borisov’un 30 Ağustos 2019’da keşfettiği yıldız, 177 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bilim insanları keşfinin ardından yıldızın yörüngesini hesaplayarak onun yıldızlararası uzaydan geldiğini doğruladı.