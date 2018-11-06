29 yıllık araştırma: Koçu’nun ‘İstanbul Ansiklopedisi’ dijital ortama aktarılıyor

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalan ‘İstanbul Ansiklopedisi’ dijital ortama aktarılacak.

SALT ve Kadir Has Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’un ‘muazzam kütüğü’nü oluşturmak üzere 1944’ten 1973’e kadar sürdüren kaynak tarama ve madde yazımı çalışmalarından oluşan ‘İstanbul Ansiklopedisi’ çevrimiçi bir yazılım aracılığıyla erişime de açılacak.

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Yapay zeka da kullanılacak

20 bin ögelik bir belge grubundan oluşan arşivin kataloglanmasında yapay zekadan da faydalanılacak.

Koçu’nun ‘İstanbul Ansiklopedisi’ sokaklar, mimari yapılar, mühim ya da alelade şahıslar, şehir adetleri, tarihi olaylar ve şehir efsanelerini ansiklopedi maddesi ve resimlemeler eşliğinde kayıt altına alınmasından oluşuyor.

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Koçu, G harfine kadar gelebilmişti

Dönemin önde gelen tarihçi, edebiyatçı, sanatçı ve akademisyenlerin de katkıda bulunduğu eseri Koçu ancak G harfine kadar getirebilmiş. ‘İstanbul Anksiklopedisi’nin ilk 11 cildi yayınlanabilmiş.

Eser için oluşturulan arşivde Koçu’nun gelecek ciltler için derlediği fakat tasarı aşamasında kalan malzemeler ve şahsi kütüphanesinden gelen parçalar ise bin 460 yayını içeriyor.

Bu belgelerin hepsinin üç yıl içinde dijital ortama aktarılması ve çevrimiçi erişime açılması planlanıyor.