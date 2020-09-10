29 yıl önce evlenmek isteyen ancak yolları ayrılan çift nikah masasına oturdu

Aydın’da gençken birbirlerine aşık olup evlenmek isteyen ancak yolları ayrılan Birsen Yanılmaz (55) ve Hüseyin Kaya (60), 29 yıl sonra muradına erdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ve işadamı Kaya’nın yolları 1991 yılında, doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde kesişti. Evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.

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İletişimi koparmayan ikili, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift dün akşam nikah masasına oturdu.

Tören Kuşadası’nda bir yatta kıyıldı.